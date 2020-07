сегодня



AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе



AVENGED SEVENFOLD почтили память Эннио Морриконе:



«Одним из постоянных факторов, влияющих на всю нашу карьеру, был Эннио Морриконе. Он действительно сделал то, чего не мог сделать никто другой. Он смог создать такие саундтреки, которые мгновенно определяли фильмы. Он был непревзойдённым в своих способностях. Буквально в эти выходные мы слушали его блестящий саундтрек к фильму " Once Upon A Time In The West ", который крутили на репите.



Посмотрите только на "Sidewinder", "Dose" и "Roman Sky", чтобы услышать наиболее очевидное влияние, которое он оказал на нас.



Его будет не хватать. Его искусство останется в памяти и будет цениться.



Покойся с миром»













