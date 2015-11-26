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*UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!» 21
*Новая песня DEEP PURPLE 13
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Avenged Sevenfold

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21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

5 июн 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"

18 янв 2020 : 		 Новые релизы AVENGED SEVENFOLD

17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD

1 янв 2020 : 		 Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH

10 июл 2019 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре

21 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

13 ноя 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

9 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

24 сен 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса

21 сен 2018 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD

13 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty

24 июл 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD отменили тур

1 июн 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре

23 мар 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD могут начать работу осенью

28 янв 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми

18 янв 2018 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 янв 2018 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к AVENGED SEVENFOLD

9 дек 2017 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

6 дек 2017 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят акустический альбом

20 ноя 2017 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD: «Если люди ненавидят то, что вы делаете, значит, вы делаете всё верно»

20 окт 2017 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD доволен делюкс-версией последнего альбома
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|||| сегодня

AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе



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AVENGED SEVENFOLD почтили память Эннио Морриконе:

«Одним из постоянных факторов, влияющих на всю нашу карьеру, был Эннио Морриконе. Он действительно сделал то, чего не мог сделать никто другой. Он смог создать такие саундтреки, которые мгновенно определяли фильмы. Он был непревзойдённым в своих способностях. Буквально в эти выходные мы слушали его блестящий саундтрек к фильму " Once Upon A Time In The West ", который крутили на репите.

Посмотрите только на "Sidewinder", "Dose" и "Roman Sky", чтобы услышать наиболее очевидное влияние, которое он оказал на нас.

Его будет не хватать. Его искусство останется в памяти и будет цениться.

Покойся с миром»

AVENGED SEVENFOLD: ENNIO MORRICONE Was





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