20 июл 2023



AVENGED SEVENFOLD открыли тур



AVENGED SEVENFOLD официальное открыли первую часть североамериканского тура "Life Is But A Dream…" 18 июля выступлением в Freedom Mortgage Pavilion, Camden, New Jersey.



Сет-лист:



01. Game Over

02. Mattel

03. Afterlife

04. Hail To The King

05. We Love You

06. Buried Alive

07. The Stage

08. So Far Away

09. Nobody

10. Nightmare

11. Bat Country

12. Unholy Confessions

13. A Little Piece Of Heaven

14. G

15. (O)rdinary

16. (D)eath







+1 -0



просмотров: 230