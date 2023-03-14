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*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
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*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Avenged Sevenfold

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14 мар 2021 : 		 Видео из студии AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске

23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

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21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

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17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD
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Новое видео AVENGED SEVENFOLD



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"Nobody", новое видео группы AVENGED SEVENFOLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life Is But a Dream..." , выходящего второго июня:

01. Game Over
02. Mattel
03. Nobody
04. We Love You
05. Cosmic
06. Beautiful Morning
07. Easier
08. G
09. (O)rdinary
10. (D)eath
11. Life Is But a Dream...




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14 мар 2023
e
evilmarx
Экспериментальщина какая-то... Вот Hail To The King было темой!
14 мар 2023
B
BlackHat
Ужасно. Скатились.

просмотров: 503

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