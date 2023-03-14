сегодня



Новое видео AVENGED SEVENFOLD



"Nobody", новое видео группы AVENGED SEVENFOLD, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Life Is But a Dream..." , выходящего второго июня:



01. Game Over

02. Mattel

03. Nobody

04. We Love You

05. Cosmic

06. Beautiful Morning

07. Easier

08. G

09. (O)rdinary

10. (D)eath

11. Life Is But a Dream...







+0 -3



( 2 ) просмотров: 503

