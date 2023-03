сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»



M. Shadows в недавней беседе с "The Punk Rock MBA Podcast" рассказал о направлении нового альбома AVENGED SEVENFOLD:



«Я говорил это нескольким людям — в ответ я постоянно слышу: "Abbey Road-esque". Он просто другой. Тут множество ароматов и цветов. Мы нигде не задерживаемся надолго, мы входим и выходим. Это другой менталитет — полностью переработанный по сравнению с тем, как мы представляем себе записи и как они должны быть сделаны. Я имею в виду, что предыдущий альбом [AVENGED SEVENFOLD 2016 года] "The Stage" — это разрастающаяся вибрация на протяжении всего времени — в нём всё идёт своим чередом — но на этом альбоме мы решили: "Мы хотим выразить идеи быстрее и лаконичнее. И мы хотим использовать различные способы, которыми мы применяем наши инструменты". Многие люди думают, что альбом полон семплов — или даже [недавно выпущенный первый сингл] "Nobody" — но их там нет. Это всё наши наработки, мы сами их создали».







