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*Вокалист METALLICA: «Мы весьма средненькие музыканты» 39
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 34
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 27
*Видео с текстом от IMMORTAL 20
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*

Avenged Sevenfold

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»



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M. Shadows в недавней беседе с "The Punk Rock MBA Podcast" рассказал о направлении нового альбома AVENGED SEVENFOLD:

«Я говорил это нескольким людям — в ответ я постоянно слышу: "Abbey Road-esque". Он просто другой. Тут множество ароматов и цветов. Мы нигде не задерживаемся надолго, мы входим и выходим. Это другой менталитет — полностью переработанный по сравнению с тем, как мы представляем себе записи и как они должны быть сделаны. Я имею в виду, что предыдущий альбом [AVENGED SEVENFOLD 2016 года] "The Stage" — это разрастающаяся вибрация на протяжении всего времени — в нём всё идёт своим чередом — но на этом альбоме мы решили: "Мы хотим выразить идеи быстрее и лаконичнее. И мы хотим использовать различные способы, которыми мы применяем наши инструменты". Многие люди думают, что альбом полон семплов — или даже [недавно выпущенный первый сингл] "Nobody" — но их там нет. Это всё наши наработки, мы сами их создали».




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