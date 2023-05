14 май 2023



Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD



Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD, первого с июня 2018 года, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Game Over (live debut)

02. Afterlife

03. Hail To The King

04. We Love You (live debut)

05. Buried Alive

06. So Far Away

07. Nobody (live debut)

08. Nightmare

09. Chop Suey! (SYSTEM OF A DOWN cover) (snippet)

10. Bat Country

11. Unholy Confessions (song cut short due to injury in crowd)

12. Mattel (snippet)

13. A Little Piece Of Heaven









Why not... https://t.co/hG84oaZdBm pic.twitter.com/uDDFwgF3eQ





