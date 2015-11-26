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Ждите на новом альбоме AVENGED SEVENFOLD влияние Канье Уэста



Вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows рассказал о том, как идут дела с новым альбомом:



«В январе мы собираемся закончить работу над струнными на пластинке. Пластинка записывается уже год, но мы не могли записать для неё настоящие струнные, потому что не могли вылететь в Прагу. Когда оркестру приходится общаться на расстоянии и они не сидят рядом друг с другом, они могут сбиться с такта, а мы только что наконец-то добрались до точки, позволяющей нам использовать этот оркестр из 70 человек так, как мы задумали. Мы закончим запись в феврале, а сведем её в марте».



Что касается музыкального направления нового альбома, M. Shadows сказал:



«Влияний очень много... На нас очень повлиял Канье Уэст. Особенность Канье в том, что он черпает вдохновение из великой музыки в стиле соул. Я не рос на этой музыке — мой отец слушал BOSTON и ALICE COOPER, и у меня не было возможности прочувствовать чёрную музыку и старый соул. Мы не пытаемся сделать джазовую пластинку, но смена аккордов и прогрессии открывают нам глаза на многое».







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