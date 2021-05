сегодня



Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD



Четвёртого мая ещё пять синглов и один полноформатный альбом AVENGED SEVENFOLD получили от RIAA платиновый статус:



* "Nightmare" (single, taken from 2010 album "Nightmare")



* "Shepherd Of Fire" (single, taken from 2013 album "Hail To The King")



* "Hail To The King" (single, taken from 2013 album "Hail To The King")



* "Almost Easy" (single, taken from 2007 album "Avenged Sevenfold")



* "Bat Country" (single, taken from 2005 album "City Of Evil")



* "Avenged Sevenfold" (2007 album)







