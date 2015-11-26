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Avenged Sevenfold

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11 май 2021 : 		 Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD

23 апр 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

23 мар 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD получили платину

14 мар 2021 : 		 Видео из студии AVENGED SEVENFOLD

2 мар 2021 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске

23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

8 окт 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работали над альбомом

21 июл 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD — об Энио Морриконе

10 июн 2020 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над новым материалом

5 июн 2020 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о том, почему он за "Black Lives Matter"

18 янв 2020 : 		 Новые релизы AVENGED SEVENFOLD

17 янв 2020 : 		 Нереализованный трек AVENGED SEVENFOLD

1 янв 2020 : 		 Музыканты AVENGED SEVENFOLD любят BILLIE EILISH

10 июл 2019 : 		 Фронтмен AVENGED SEVENFOLD стал персонажем в компьютерной игре

21 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

13 ноя 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о вырванных из контекста фразах ради хайпа

9 ноя 2018 : 		 Акустика от AVENGED SEVENFOLD

24 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD обновили новую песню

24 сен 2018 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о состоянии голоса

21 сен 2018 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

15 сен 2018 : 		 Фрагмент нового трека AVENGED SEVENFOLD

13 сен 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD выпустят ЕР с песнями для Call Of Duty

24 июл 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD отменили тур

1 июн 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре
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Очередные успехи AVENGED SEVENFOLD



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Четвёртого мая ещё пять синглов и один полноформатный альбом AVENGED SEVENFOLD получили от RIAA платиновый статус:

* "Nightmare" (single, taken from 2010 album "Nightmare")

* "Shepherd Of Fire" (single, taken from 2013 album "Hail To The King")

* "Hail To The King" (single, taken from 2013 album "Hail To The King")

* "Almost Easy" (single, taken from 2007 album "Avenged Sevenfold")

* "Bat Country" (single, taken from 2005 album "City Of Evil")

* "Avenged Sevenfold" (2007 album)

AVENGED SEVENFOLD Singles And Self-Titled Album Hit New U.S. Sales Milestones



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

jesus666


11 май 2021, 18:53		Almost easy норм


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