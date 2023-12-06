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*Гитарист DREAM THEATER: «Очень здорово, что Mike вернулся в ... 54
*Возвращение THE KOVENANT 28
*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 27
*Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее ... 17
*Новое видео THE HALO EFFECT 16
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Avenged Sevenfold

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4 фев 2024 : 		 Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой

27 янв 2024 : 		 AVENGED SEVENFOLD сыграют новое

20 дек 2023 : 		 Гитарист AVENGED SEVENFOLD о реакции на новый альбом

16 дек 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

22 ноя 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о туре

7 окт 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD затусили с PUSSY RIOT

22 сен 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD

28 авг 2023 : 		 Сингл AVENGED SEVENFOLD получил третий платиновый статус

20 июл 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD открыли тур

18 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD о песне QUEEN "Bohemian Rhapsody": «Это музыкальный шедевр»

14 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «ИИ может лишь повторить, но не выйти за рамки»

10 июл 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме

2 июл 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Ненавидеть наш новый альбом вполне нормально»

26 июн 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

22 июн 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD о концерте в Лос-Анджелесе

15 июн 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

31 май 2023 : 		 Видео полного выступления AVENGED SEVENFOLD

30 май 2023 : 		 Басист AVENGED SEVENFOLD: «Мы всегда стараемся достичь того, чего еще не достигали»

22 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

14 май 2023 : 		 Видео с выступления AVENGED SEVENFOLD

13 май 2023 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

3 май 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «Стоимость нашего тура выросла на 2 миллиона»

25 апр 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD: «На новом альбоме много крутых поворотов»

22 апр 2023 : 		 AVENGED SEVENFOLD устроят предпрослушивание

28 мар 2023 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом альбоме: «Мы входим и выходим»

14 мар 2023 : 		 Новое видео AVENGED SEVENFOLD
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Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой



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AVENGED SEVENFOLD 28 февраля на Apple Vision Pro и Meta Quest представят шоу в сотрудничестве с AmazeVR. По сообщению Los Angeles Times, это "нечто среднее между музыкальным клипом, живым шоу и игрой от первого лица". Шоу позволит зрителям использовать VR-гарнитуры, похожие на лыжные очки, и пересмотреть выступление группы, которое было снято в сентябре 2023 года в Culver City, California не вставая с дивана.




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