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Концерт AVENGED SEVENFOLD выйдет зимой



AVENGED SEVENFOLD 28 февраля на Apple Vision Pro и Meta Quest представят шоу в сотрудничестве с AmazeVR. По сообщению Los Angeles Times, это "нечто среднее между музыкальным клипом, живым шоу и игрой от первого лица". Шоу позволит зрителям использовать VR-гарнитуры, похожие на лыжные очки, и пересмотреть выступление группы, которое было снято в сентябре 2023 года в Culver City, California не вставая с дивана.





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