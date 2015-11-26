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Avenged Sevenfold

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23 фев 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

7 янв 2021 : 		 AVENGED SEVENFOLD в процессе записи

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17 сен 2018 : 		 Новая песня AVENGED SEVENFOLD

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1 июн 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD работают над песней к игре

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28 янв 2018 : 		 AVENGED SEVENFOLD не пойдут на Грэмми

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске



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Вокалист AVENGED SEVENFOLD в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым диском:

«Мы работаем, у нас есть где-то около 70 %. Есть кое-что, что мы не можем сделать из-за COVID: струнные и всё такое. Мы также знаем, что Andy не может путешествовать, или его менеджмент не разрешает ему это делать. Но много чего происходит».

Относительно даты выхода альбома Mr. Shadows ответил:

«Для нас нет смысла что-то выпускать, пока мы не можем поехать в тур. Мир поменялся. Выпускать пластинку для Spotify без туров... Нет, такое не для нас. Так что мы подождём, пока всё не вернётся, тогда займёмся записью, закончим её, и всё будет отлично».

M. SHADOWS On New AVENGED SEVENFOLD Album:





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