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Вокалист AVENGED SEVENFOLD — о новом диске



Вокалист AVENGED SEVENFOLD в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым диском:



«Мы работаем, у нас есть где-то около 70 %. Есть кое-что, что мы не можем сделать из-за COVID: струнные и всё такое. Мы также знаем, что Andy не может путешествовать, или его менеджмент не разрешает ему это делать. Но много чего происходит».



Относительно даты выхода альбома Mr. Shadows ответил:



«Для нас нет смысла что-то выпускать, пока мы не можем поехать в тур. Мир поменялся. Выпускать пластинку для Spotify без туров... Нет, такое не для нас. Так что мы подождём, пока всё не вернётся, тогда займёмся записью, закончим её, и всё будет отлично».













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