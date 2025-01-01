сегодня



Вокалист PAPA ROACH о новом материале



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, будет ли материал нового альбома таким же цепляющим как и "Even If It Kills Me":



«Пока что мы вроде как на этом и остановились. Когда мы записываем альбом, это всегда приключение. Мы только что выпустили новую песню под названием «Braindead», которая, как будто, напоминает олдскульный «Infest» времен PAPA ROACH. Так что мы погружаемся в оба мира, где часть песен современная и мужественная, а часть — просто отстраненная, сырая и классическая. И я думаю, что оба эти мира — это то, что мне нравится в нашей группе: мы можем прогрессировать, но при этом сохраняем суть того, кем мы были и откуда мы пришли.



Мы только что закончили работу над еще одним треком под названием „Clickbait“, и это самая »ню-металлическая" песня, которую мы когда-либо писали за всю нашу карьеру, даже в 2000 году. В ней есть такая вибрация, что это просто... это другой уровень, чувак. Я очень хочу, чтобы фанаты услышали ее».



На вопрос о том, когда выйдет следующий альбом PAPA ROACH, Jacoby сказал:



«В следующем году. Возможно, в конце следующего года. Я думаю, мы не будем торопиться с его выпуском, но мы продолжим выпускать новую музыку. И у нас есть еще одна песня, которая выйдет позже в этом году».







