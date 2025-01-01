Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MEGADETH обещают последний альбом и тур 53
*Новое видео CORONER 23
*BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027 21
*DAVID ELLEFSON о новом альбоме ELLEFSON-SOTO: «Название гово... 20
*DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не был... 13
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



17 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

4 авг 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH вспоминает Оззи

1 авг 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

24 июн 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист PAPA ROACH о новом материале



zoom
JACOBY SHADDIX в недавнем интервью спросили, будет ли материал нового альбома таким же цепляющим как и "Even If It Kills Me":

«Пока что мы вроде как на этом и остановились. Когда мы записываем альбом, это всегда приключение. Мы только что выпустили новую песню под названием «Braindead», которая, как будто, напоминает олдскульный «Infest» времен PAPA ROACH. Так что мы погружаемся в оба мира, где часть песен современная и мужественная, а часть — просто отстраненная, сырая и классическая. И я думаю, что оба эти мира — это то, что мне нравится в нашей группе: мы можем прогрессировать, но при этом сохраняем суть того, кем мы были и откуда мы пришли.

Мы только что закончили работу над еще одним треком под названием „Clickbait“, и это самая »ню-металлическая" песня, которую мы когда-либо писали за всю нашу карьеру, даже в 2000 году. В ней есть такая вибрация, что это просто... это другой уровень, чувак. Я очень хочу, чтобы фанаты услышали ее».

На вопрос о том, когда выйдет следующий альбом PAPA ROACH, Jacoby сказал:

«В следующем году. Возможно, в конце следующего года. Я думаю, мы не будем торопиться с его выпуском, но мы продолжим выпускать новую музыку. И у нас есть еще одна песня, которая выйдет позже в этом году».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 171

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом