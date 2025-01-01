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Гостям на новом PAPA ROACH быть!



Jacoby Shaddix в новом интервью рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«У нас готово около пяти-шести песен. Сегодня я отправляюсь в Нэшвилл. Я поеду на соревнования NASCAR, а затем отправлюсь в Лос-Анджелес, чтобы вернуться в студию и записать еще несколько новых треков. Так что [мы] уже в процессе работы над новым альбомом.



У нас пока нет даты выхода нового альбома PAPA ROACH. Мы просто хотим довести его до совершенства, прежде чем выпустить". Но поклонники могут ожидать новой музыки в течение года. Вообще-то, после того, как я займусь студией, я вернусь в Лос-Анджелес. Мы снимаем клип на новый сингл, который выпустим в середине июня, так что он уже не за горами. И это будет охренительный боевичок, чувак. Я так возбужден от следующей песни!»



На вопрос о том, есть ли вероятность того, что на новом альбоме PAPA ROACH появятся гости, он ответил:



«Вообще-то, да. У меня уже есть пара гостей на этой пластинке, но я не скажу вам, кто именно, потому что мы просто хотим удивить вас по мере выхода треков».







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