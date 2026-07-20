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Metal Church

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DAVID ELLEFSON о первом выступлении с METAL CHURCH



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DAVID ELLEFSON в программе "The David Ellefson Show" рассказал о том, как для него прошло первое выступление с METAL CHURCH, состоявшееся 17 мая:

«Мы репетировали ради одного-единственного концерта. Просто так совпало по календарю, что нам предложили выступить на фестивале в Сан-Луисе, Мексика. Там еще играли ARMORED SAINT. Классный был двухдневный фестиваль. Это была идеальная возможность постепенно войти в ритм, отрепетировать программу. Мы провели фотосессии, сделали все то, что обычно происходит перед стартом тура. А потом сыграли только один концерт, потому что остальная часть тура начинается уже в середине июля. И я рад, что все наконец-то сдвинулось с места, потому что теперь, когда беру в руки бас, песни уже сидят в голове. Все возвращается. Это как раз часть процесса: выучить материал, отрепетировать его, сыграть. Когда ты хотя бы раз исполняешь эти песни вживую со своей группой — неважно, перед десятью зрителями или десятью тысячами, — после этого они откладываются в памяти уже совсем по-другому.

Все прошло отлично. Мы закрывали фестиваль — играли последними. Кажется, это было в воскресенье вечером, хотя точно уже не помню. Это было еще в мае. Группа звучала великолепно, сыграла отлично. И меня очень впечатлил Brian Allen как фронтмен.

Забавно, что исполнители, особенно вокалисты, бывают совершенно разными. Кто-то заранее расписывает каждое свое действие на сцене, а кто-то — настоящий дикий волк. Выходишь на сцену, адреналин накрывает, включается харизма — и все происходит само собой. У Brian'a это есть, и это было здорово. В общем, было очень весело.

Я рассказал Kurdt'y Vanderhoof'y об этом после концерта — на шоу я был с правой стороны сцены, мы немного вместе порубились. И даже в тот момент я подумал: "Чувак, да это же охренеть как круто! Я джемую с Kurdt'ом Vanderhoof'ом и его группой METAL CHURCH. Насколько же это круто?" После выступления я сказал ему: "Чувак, для меня было огромной честью стоять рядом с тобой на сцене и играть вместе". Так что только взаимное уважение. Все отлично. Собрались взрослые профессионалы — каждый знает свое дело и занимается этим уже много лет. Так что уровень профессионализма в команде очень высокий».




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20 июл 2026
N
Nepalcev
"Чувак, да это же охренеть как круто! Я джемую с Kurdt'ом Vanderhoof'ом и его группой METAL CHURCH. Насколько же это круто?"

Даже круче чем с самими Kings of Thrash???
Да нееее... Не может этого быть...
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