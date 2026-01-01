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*Новый сингл FEAR FACTORY выйдет в августе 28
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
*WACKEN OPEN AIR 2026 успели распродать 25
*Видео с выступления SCORPIONS 24
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AC/DC

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Видео полного выступления AC/DC



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Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 28 июля в Empower Field At Mile High in Denver, Colorado, доступно для просмотра:

00:00 If You Want Blood (You've Got It)
06:02 Back In Black
10:30 Demon Fire
15:00 Shot Down In Flames
19:22 Thunderstruck
25:23 Have A Drink On Me
30:02 Hells Bells
36:22 Shot In The Dark
40:06 Stiff Upper Lip
44:42 Highway To Hell
49:33 Shoot To Thrill
56:18 Sin City
1:03:26 Jailbreak
1:09:23 Dirty Deeds Done Dirt Cheap
1:15:43 High Voltage (With "Bad Boy Boogie" snippet)
1:24:04 Riff Raff
1:30:35 You Shook Me All Night Long
1:34:51 Whole Lotta Rosie
1:42:04 Let There Be Rock (with extended Angus solo)
2:06:09 T.N.T.
2:10:16 For Those About To Rock (We Salute You)




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