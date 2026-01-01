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Видео полного выступления AC/DC



Видео полного выступления AC/DC, которое состоялось 28 июля в Empower Field At Mile High in Denver, Colorado, доступно для просмотра:



00:00 If You Want Blood (You've Got It)

06:02 Back In Black

10:30 Demon Fire

15:00 Shot Down In Flames

19:22 Thunderstruck

25:23 Have A Drink On Me

30:02 Hells Bells

36:22 Shot In The Dark

40:06 Stiff Upper Lip

44:42 Highway To Hell

49:33 Shoot To Thrill

56:18 Sin City

1:03:26 Jailbreak

1:09:23 Dirty Deeds Done Dirt Cheap

1:15:43 High Voltage (With "Bad Boy Boogie" snippet)

1:24:04 Riff Raff

1:30:35 You Shook Me All Night Long

1:34:51 Whole Lotta Rosie

1:42:04 Let There Be Rock (with extended Angus solo)

2:06:09 T.N.T.

2:10:16 For Those About To Rock (We Salute You)







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