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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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*DAVID ELLEFSON в первом подкасте METAL HALL OF FAME 32
*SID WILSON уволен из SLIPKNOT 31
*Видео с выступления SCORPIONS 31
*NORTHER возвращаются! 27
*Гитарист TESLA: «Если смотреть исключительно с точки зрения ... 27
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Stryper

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4 авг 2026 : 		 Новая песня STRYPER

30 июл 2026 : 		 OZ FOX не играл на новом STRYPER

1 июл 2026 : 		 Новое видео STRYPER

30 май 2026 : 		 Новая песня STRYPER

14 мар 2026 : 		 STRYPER готовят винил

27 ноя 2025 : 		 Вокалист STRYPER о том, как менялся его голос на протяжении карьеры

6 ноя 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Про христианство можно говорить всякое, но так не со всеми религиями»

1 ноя 2025 : 		 Новое видео STRYPER

28 окт 2025 : 		 Вокалист STRYPER: «Я уже работаю над новыми песнями»

23 сен 2025 : 		 Новое видео STRYPER

30 июл 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

14 июл 2025 : 		 STRYPER открыли тур

8 июл 2025 : 		 Гитарист STRYPER пропускает тур

23 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Многие не могут принять, что Бог Есть!»

8 июн 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Я пришел к выводу, что ненависть к группе проистекает из ненависти к Богу»

5 июн 2025 : 		 STRYPER не доехали до SWEDEN ROCK FESTIVAL

27 май 2025 : 		 Лидер STRYPER: «Мы очень довольны новой пластинкой!»

18 май 2025 : 		 Видео с текстом от STRYPER

15 май 2025 : 		 STRYPER летом закончат работу над альбомом

30 апр 2025 : 		 STRYPER готовы к Рождественскому альбому

17 янв 2025 : 		 Барабанщик STRYPER: «Наш путь непрост, но мы к нему готовы!»

12 янв 2025 : 		 STRYPER подвели итоги года

11 янв 2025 : 		 Лидер STRYPER о красных линиях с подкладками

23 дек 2024 : 		 Лидер STRYPER о том, как эволюционировал как автор

17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР
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Новая песня STRYPER



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"Ashes To Roses", новая песня группы STRYPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на 25 сентября на Frontiers Music Srl:

01. Throne Of Thorns
02. Here In Your Heart
03. Falling
04. I'm Alright (I'm Okay)
05. Waiting For You
06. Carry The Flame
07. Hollywood
08. Beautifully Broken
09. Ashes To Roses
10. Alone Again
11. Shadowbreaker




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