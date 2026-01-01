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Новая песня STRYPER



"Ashes To Roses", новая песня группы STRYPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на 25 сентября на Frontiers Music Srl:



01. Throne Of Thorns

02. Here In Your Heart

03. Falling

04. I'm Alright (I'm Okay)

05. Waiting For You

06. Carry The Flame

07. Hollywood

08. Beautifully Broken

09. Ashes To Roses

10. Alone Again

11. Shadowbreaker







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