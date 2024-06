сегодня



Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом



METAL CHURCH 26 июля на Rat Pak Records (America) и Reaper Entertainment (Europe) выпустят новый концертный релиз The Final Sermon (Live In Japan 2019), записанный на одном из последних концертов с Майком Хоуи в клубе Citta, Kawasaki, Japan.



Kurdt: «Мы записали оба концерта в Японии с намерением, что Майк придет в студию, чтобы подправить все нестыковки и/или переписать все, что вышло не так, как надо, но у него не оказалось такой возможности. Сначала разразилась пандемия, а потом, в конце концов, его трагическая кончина, так что вы услышите именно то, что услышала публика в тот вечер: Майк выкладывался по полной, вживую и без всякой цензуры! Этот альбом не только посвящён нашему туру 2019 года Damned If You Do, но и отдаёт дань уважения наследию нашего друга и брата. Альбом выйдет в 3-ю годовщину его смерти, и мы надеемся, что Майка продолжат помнить за ту музыку и любовь, которую он принес миру».



Трек-лист:



"Damned If You Do"

"Needle And Suture"

"Fake Healer"

"In Mourning"

"Human Factor"

"Date With Poverty"

"The Black Things"

"Gods Of A Second Chance"

"Start The Fire"

"Watch The Children Pray"

"Beyond The Black"

"By The Numbers"

"No Friend Of Mine"

"Badlands "





Bonus Tracks (CD and digital):





"Agent Green"

"Anthem To The Estranged"







