Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 467
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 48
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 24
*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
*Новое видео DREAM THEATER 19
*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 467
*Умер Джон Сайкс 148
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 48
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
[= ||| все новости группы



*

Metal Church

*



28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH

11 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Новый альбом более агрессивный»

8 май 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH о смерти Майка

1 май 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

12 апр 2023 : 		 Новый вокалист METAL CHURCH: «Онлайн-хейтеры? Да идут они к горе!»

24 мар 2023 : 		 Новая песня METAL CHURCH

11 мар 2023 : 		 Тизер нового альбома METAL CHURCH

3 фев 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH!

27 янв 2023 : 		 Вокалист ROSS THE BOSS в METAL CHURCH?

12 ноя 2022 : 		 Новый релиз от METAL CHURCH

27 сен 2022 : 		 METAL CHURCH нашли нового вокалиста

25 ноя 2021 : 		 Музыканты METAL CHURCH начали общение
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»



zoom
В рамках недавней беседы с Marc'ом Lopes'ом у него спросили, какой сейчас статус у METAL CHURCH:

«Да у них спросите [Смеется] Я ничего не знаю ни о чем.

Все шло замечательно, все было очень хорошо, а потом случилось то, что случилось.[Смеется] Я долгое время ни от кого ничего не слышал. Такое бывает.

Людям иногда нужно заниматься своими делами. Так что я не знаю. Не знаю. Я понятия не имею... Мне нечего скрывать. Я ничего не знаю. Смекаете? [Смеется]».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

28 янв 2025
M
Mike Barlow
Он же у Росса Босса сейчас поёт?
Ничего не проиграл.
Хотя Церковь мне нравится, и с последним альбомом не разочаровали, но тут уж все от Вандерхуфа зависит, а он что-то много сторонних проектов завёл.

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом