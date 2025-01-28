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Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»



В рамках недавней беседы с Marc'ом Lopes'ом у него спросили, какой сейчас статус у METAL CHURCH:



«Да у них спросите [Смеется] Я ничего не знаю ни о чем.



Все шло замечательно, все было очень хорошо, а потом случилось то, что случилось.[Смеется] Я долгое время ни от кого ничего не слышал. Такое бывает.



Людям иногда нужно заниматься своими делами. Так что я не знаю. Не знаю. Я понятия не имею... Мне нечего скрывать. Я ничего не знаю. Смекаете? [Смеется]».







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