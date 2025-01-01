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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 38
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
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Manowar

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20 янв 2025 : 		 Новое видео MANOWAR

21 дек 2024 : 		 Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"

2 дек 2024 : 		 Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США

26 апр 2024 : 		 Фронтмен MANOWAR: «Если вы нашли своё призвание, ничто не устоит на вашем пути»

4 апр 2024 : 		 Вокалист MANOWAR: «Каждый человек — г...й!»

30 дек 2023 : 		 MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США

16 окт 2023 : 		 MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025

3 окт 2023 : 		 MANOWAR впервые побывали в Колумбии

25 сен 2023 : 		 Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену

14 сен 2023 : 		 Концертное видео MANOWAR

30 июл 2023 : 		 Обучение от MANOWAR

14 фев 2023 : 		 Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»

10 фев 2023 : 		 MANOWAR почтили немецких фанатов

28 янв 2023 : 		 Видео с выступления MANOWAR

19 янв 2023 : 		 MANOWAR поскребли в анналах

5 янв 2023 : 		 MANOWAR покопались в анналах

27 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления MANOWAR

13 дек 2022 : 		 Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»

28 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от MANOWAR

31 авг 2022 : 		 MANOWAR в Мексике

18 июл 2022 : 		 Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию

27 июн 2022 : 		 MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом

26 июн 2022 : 		 MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании

23 июн 2022 : 		 MANOWAR выпустили ЕР

6 июн 2022 : 		 MANOWAR нашли барабанщика

21 апр 2022 : 		 MANOWAR рядом с Полярным
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Новое видео MANOWAR



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Army Of The Immortals, новое видео MANOWAR, доступно для просмотра ниже.




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