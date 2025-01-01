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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
37
MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил...
28
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с...
27
Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара
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Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC
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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь...
60
KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ...
58
EXODUS меняют нового на старого
54
TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы...
38
Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас...
37
все новости группы
Manowar
США
Heavy Metal
http://www.manowar.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/manowarofficial
Facebook:
http://www.facebook.com/manowar
20 янв 2025
:
Новое видео MANOWAR
21 дек 2024
:
Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"
2 дек 2024
:
Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США
26 апр 2024
:
Фронтмен MANOWAR: «Если вы нашли своё призвание, ничто не устоит на вашем пути»
4 апр 2024
:
Вокалист MANOWAR: «Каждый человек — г...й!»
30 дек 2023
:
MANOWAR продали первый за 10 лет концерт в США
16 окт 2023
:
MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025
3 окт 2023
:
MANOWAR впервые побывали в Колумбии
25 сен 2023
:
Бывшие члены MANOWAR вышли на сцену
14 сен 2023
:
Концертное видео MANOWAR
30 июл 2023
:
Обучение от MANOWAR
14 фев 2023
:
Басист MANOWAR: «Хочу в суд, аж сс..»
10 фев 2023
:
MANOWAR почтили немецких фанатов
28 янв 2023
:
Видео с выступления MANOWAR
19 янв 2023
:
MANOWAR поскребли в анналах
5 янв 2023
:
MANOWAR покопались в анналах
27 дек 2022
:
Профессиональное видео с выступления MANOWAR
13 дек 2022
:
Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканному блюду»
28 ноя 2022
:
Видео с текстом от MANOWAR
31 авг 2022
:
MANOWAR в Мексике
18 июл 2022
:
Гитарист MANOWAR получил срок за педофилию
27 июн 2022
:
MANOWAR вылетели с фестиваля, грозят судом
26 июн 2022
:
MANOWAR опять хотят сорвать выступление. Теперь в Испании
23 июн 2022
:
MANOWAR выпустили ЕР
6 июн 2022
:
MANOWAR нашли барабанщика
21 апр 2022
:
MANOWAR рядом с Полярным
17 мар 2022
:
Бывший гитарист MANOWAR назвал JOEY DEMAIO тираном
15 мар 2022
:
Профессиональное видео с выступления MANOWAR
10 фев 2022
:
Профессиональное видео с выступления MANOWAR
8 дек 2021
:
Басист MANOWAR не знает, в каком формате выйдет новый материал
18 ноя 2021
:
MANOWAR вернулись к Гомеру
22 окт 2021
:
MANOWAR не приедут в Болгарию. Но запишут песню
12 июл 2021
:
MANOWAR отметят юбилей шести альбомов
18 апр 2021
:
Трейлер нового релиза MANOWAR
16 мар 2021
:
Трейлер нового релиза MANOWAR
30 авг 2020
:
MANOWAR - "Hail To The Russian Manowarriors"
19 авг 2020
:
Тизер нового релиза MANOWAR
3 авг 2020
:
MANOWAR работают над новым ЕР
27 июл 2020
:
Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии
23 июл 2020
:
MANOWAR станут хэдлайнерами Rock Fest Barcelona
2 июн 2020
:
MANOWAR едут в юбилейный тур
17 мар 2020
:
MANOWAR сняли концерт
10 мар 2020
:
Басист MANOWAR не сдавал назад, его неправильно поняли
24 сен 2019
:
Фотокнига MANOWAR выйдет осенью
24 июл 2019
:
MANOWAR подали в суд на организаторов HELLFEST
29 июн 2019
:
MANOWAR отрицают, что группа сама отменила выступление на Hellfest
31 май 2019
:
Как же так, КАРЛ?
27 май 2019
:
Бывший гитарист MANOWAR KARL LOGAN предстанет перед судом по обвинению в хранении детской порнографии
29 мар 2019
:
Переиздания MANOWAR выйдут весной
28 мар 2019
:
Бывший барабанщик HAMMERFALL в MANOWAR
25 мар 2019
:
MANOWAR выпускают новый ЕР
20 мар 2019
:
Бывший гитарист MANOWAR не верит «в прощание со сценой» бывших участников
1 мар 2019
:
MANOWAR открыли тур
16 янв 2019
:
MANOWAR нашли гитариста
26 окт 2018
:
KARL LOGAN не поедет в тур с MANOWAR
26 окт 2018
:
Гитарист MANOWAR обвинён в хранении детской порнографии
26 сен 2018
:
Группа MANOWAR попрощается с Россией в марте
26 июл 2018
:
Переиздания MANOWAR выйдут в августе
15 май 2018
:
MANOWAR поедут в тур весной
15 дек 2017
:
MANOWAR отменили шоу из-за отравления басиста
9 окт 2017
:
Вокалист MANOWAR о прощальном туре
21 июл 2017
:
MANOWAR исполняют гимн Болгарии
8 окт 2016
:
Концертное видео MANOWAR
25 май 2016
:
MANOWAR готовы сказать «прощай»
8 фев 2016
:
Басист MANOWAR о Лемми
25 янв 2016
:
Видео с выступления MANOWAR
6 дек 2015
:
Новое видео MANOWAR
4 дек 2015
:
Концертное видео MANOWAR
6 сен 2014
:
MANOWAR возвращаются в студию
12 мар 2014
:
Лучшие моменты из тура MANOWAR по США
15 янв 2014
:
Обложка нового релиза MANOWAR
21 дек 2013
:
Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале
18 ноя 2013
:
Фрагмент нового трека MANOWAR
8 ноя 2013
:
MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом
28 окт 2013
:
MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии
29 июл 2013
:
MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"
28 июл 2013
:
MANOWAR вновь в студии
5 июл 2013
:
Семплы концертного ЕР MANOWAR
2 июл 2013
:
Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'
29 июн 2013
:
Семпл концертного ЕР MANOWAR
18 июн 2013
:
MANOWAR выпустят концертный миньон
5 июн 2013
:
Переиздание MANOWAR "Warriors Of The World" выйдет в июне
16 май 2013
:
Юбилейное издание "Warriors Of The World" MANOWAR
13 апр 2013
:
MANOWAR планируют выпуск концертного альбома
20 мар 2013
:
Басист MANOWAR о музыке коллектива
22 янв 2013
:
MANOWAR вновь приедут в Россию
13 янв 2013
:
MANOWAR выпустили юбилейное издание альбома "Warriors Of The World"
7 ноя 2012
:
Винил последнего альбома MANOWAR выйдет в январе
31 окт 2012
:
MANOWAR на немецком ТВ
13 окт 2012
:
MANOWAR отменили два концерта в Испании
11 окт 2012
:
MANOWAR открыли новый тур
8 окт 2012
:
Финальная обложка нового альбома MANOWAR
29 сен 2012
:
MANOWAR и Hi-Rez Studios работают над игрой Smite
14 сен 2012
:
Выход нового альбома MANOWAR отложен
8 сен 2012
:
Превью обложки нового альбома MANOWAR
5 сен 2012
:
Трейлер нового альбома MANOWAR
17 авг 2012
:
Новый альбом MANOWAR выйдет на CD в следующем месяце
18 июл 2012
:
MANOWAR анонсировали работу в новом фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом
14 июл 2012
:
Басист MANOWAR поддержал кампанию по проблеме с бродячими собаками в Софии
10 июл 2012
:
Первые даты нового тура MANOWAR
18 июн 2012
:
MANOWAR выступили на OST FEST
13 июн 2012
:
Обложка нового альбома MANOWAR-Hammer Edition
1 июн 2012
:
Новый альбом MANOWAR появится в магазинах в сентябре
11 май 2012
:
Название нового альбома MANOWAR
6 май 2012
:
Песня MANOWAR в фильме 'El Gringo'
21 апр 2012
:
Фрагмент нового трека MANOWAR
24 мар 2012
:
Первые пробы нового альбома MANOWAR
18 мар 2012
:
Басист MANOWAR: "Мы постоянно живём во имя тру-металла"
17 мар 2012
:
Новый альбом MANOWAR выйдет в июне
12 мар 2012
:
MANOWAR ответили на вопросы
23 дек 2011
:
Басист MANOWAR об отмене выступления на фестивале Getaway
27 июл 2011
:
MANOWAR представляют специальное издание “Battle Hymns MMXI”
15 апр 2011
:
Басист MANOWAR: «SCOTT COLUMBUS был нашим братом и вашим собратом по металлу»
5 апр 2011
:
MANOWAR о SCOTT'e COLUMBUS'e
5 апр 2011
:
Умер бывший барабанщик MANOWAR
28 фев 2011
:
MANOWAR вернутся в студию в апреле
10 дек 2010
:
Винил MANOWAR "Battle Hymns 2011" за 200$
25 ноя 2010
:
Два новых семпла MANOWAR
23 ноя 2010
:
Четыре семпла от MANOWAR
20 ноя 2010
:
Новый вариант "Manоwar" MANOWAR
9 ноя 2010
:
Басист MANOWAR о новом альбоме
9 ноя 2010
:
Дата выхода нового релиза MANOWAR
2 ноя 2010
:
Детали нового релиза MANOWAR
29 окт 2010
:
CHRISTOPHER LEE на альбоме MANOWAR
27 окт 2010
:
MANOWAR перезаписывают "Battle Hymns"
20 авг 2010
:
Репродукции MANOWAR доступны для приобретения
13 авг 2010
:
MANOWAR исполнили песню в честь DIO
21 июн 2010
:
Вокалист MANOWAR: RONNIE JAMES DIO был «первым богом металла»
21 июн 2010
:
Режиссер MANOWAR защищает группы, принявшие участие в трибьюте DIO
16 июн 2010
:
Детали трибьюта DIO от MANOWAR
15 июн 2010
:
Семпл с нового трека MANOWAR
31 май 2010
:
MANOWAR выпустят трибьют-CD DIO
14 май 2010
:
Фотоагент подала в суд на управляющую компанию MANOWAR
5 фев 2010
:
MANOWAR благодарят поклонников
25 дек 2009
:
Песня MANOWAR на русском
23 ноя 2009
:
Превью нового DVD MANOWAR
12 ноя 2009
:
MANOWAR подтвердили участие на Global East Open Air 2010
11 сен 2009
:
Новый DVD MANOWAR выйдет осенью
16 июн 2009
:
Опубликована обложка нового миньона MANOWAR
10 июн 2009
:
MANOWAR в Москве
1 май 2009
:
MANOWAR представят проект "The Asgard Saga" на фестивале MAGIC CIRCLE
13 апр 2009
:
MANOWAR записывают новую песню на 15 языках
11 апр 2009
:
MANOWAR воспользуются услугами первого барабанщика
17 окт 2008
:
Детали нового DVD MANOWAR
8 июл 2008
:
MANOWAR побили свой рекорд по длительности выступления
27 дек 2007
:
Рождественская песня от MANOWAR в сети
27 дек 2007
:
Видео-поздравление от MANOWAR
19 дек 2007
:
MANOWAR выпустили специальные презервативы ''Защита Воина"
18 ноя 2007
:
MANOWAR: "$117 за билет - это дешево!"
11 ноя 2007
:
Барабанщик MANOWAR работает над сольным альбомом
7 ноя 2007
:
MANOWAR выступят на фестивале MAGIC CIRCLE
14 июн 2007
:
Опубликован трек-лист нового концертного альбома MANOWAR
31 май 2007
:
Новый альбом MANOWAR
6 апр 2007
:
Видеоклип MANOWAR "Die For Metal" в сети
31 мар 2007
:
Концерт MANOWAR в Москве состоится
18 фев 2007
:
MANOWAR : виртуальный релиз альбома "Gods of War"
13 фев 2007
:
MANOWAR открыли интернет-дневник
6 фев 2007
:
Объявлен трек-лист нового альбома MANOWAR
16 янв 2007
:
Подробности о новом альбоме MANOWAR
23 дек 2006
:
MANOWAR анонсировали даты выхода нового альбома
27 ноя 2006
:
Подробности о DVD MANOWAR "The Day The Earth Shook - The Absolute Power"
29 авг 2006
:
MANOWAR: EP 'The Sons Of Odin' в октябре
3 авг 2006
:
Новый сингл MANOWAR выйдет в октябре
9 май 2006
:
Фронтмен MANOWAR выпустит DVD фильм о дикой природе
29 янв 2006
:
Гитарист MANOWAR попал в аварию на мотоцикле
24 янв 2006
:
MANOWAR выпускают сингл и альбом
11 май 2002
:
Manowar - в немецких чартах.
сегодня
Новое видео MANOWAR
Army Of The Immortals, новое видео MANOWAR, доступно для просмотра ниже.
http://www.manowar.com/
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Сообщений нет