21 дек 2024



Лидер MANOWAR о перезаписи "Sign Of The Hammer"



Joey DeMaio в недавней беседе обсудил грядущую перезаписанную версию "Sign Of The Hammer":



«Я думаю, что это даёт нам возможность взглянуть на песни и сохранить все элементы, которые нравились людям: припевы и так далее, посыл, тексты — но при этом улучшить качество звука. Сегодня, когда я слушаю альбом, мне кажется, что всё стало намного чётче, появилось больше воодушевления и энергии. И да, фанаты, которые уже купили оригинальную пластинку, останутся с ней навсегда. А новая версия — это уже другая версия. Это как две рубашки или два пиджака — один может немного отличаться, иметь другие пуговицы, но в похожем стиле. Именно так мне это и представляется. Думаю, людям понравится новая версия. И если вам понравилась первая версия, думаю, вам понравится и эта. Она просто немного другая, в ней есть что-то... Может быть, немного магии. Не знаю. Посмотрим, что подумают люди. Вы скажете мне, когда услышите альбом».



В том же разговоре он обсудил и использование ИИ для создания музыки:



«Сейчас я не особо вникаю в тему искусственного интеллекта. Конечно, сейчас его используют в электронной почте и тому подобных вещах. Я думаю, это хорошо применительно к электронной почте, когда вы получаете спам, чтобы иметь возможность блокировать его; ИИ делает это автоматически или распознаёт его. Я считаю, как и всё остальное, это инструмент, и я предполагаю, что он найдёт своё место в жизни каждого. Думаю, некоторые люди будут использовать его для создания музыки, искусства и прочего. Они уже начали это делать. И я смотрю на это таким образом: если кто-то не играет на инструменте, если для него это способ выразить музыкальную идею, то это его инструмент. Так получилось, что я умею играть на гитаре, и я могу себя выразить таким образом. Но если кто-то не умеет играть, он может просто сказать: "Напиши мне песню такую-то и такую-то", и так он и будет творить. И кто знает — может быть, из этого получится отличная музыка. Я не знаю. Или великое искусство. Я думаю, прошло слишком мало времени, чтобы судить об этом и понять, что произойдёт. Но я думаю, что всегда найдётся возможность для людей, которые действительно сочиняют что-то красивое, будь то поэзия, нарисованная от руки красивая картина или песня. Я думаю, что всегда будут возможности для творческих людей, у которых есть талант. Если вы сделаете что-то великое, я думаю, это будет жить вечно, и я не думаю, что этого стоит бояться».







