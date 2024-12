сегодня



Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США



MANOWAR тридцатого ноября отыграли в Kings Theatre, Brooklyn, New York — это стало первым для коллектива концертом на территории США за последние десять лет:



01. Manowar (from "Battle Hymns")

02. Kings Of Metal (from "King Of Metal")

03. Brothers Of Metal Pt. 1 (from "Louder Than Hell")

04. Kill With Power (from "Hail To England")

05. Call To Arms (from "Warriors Of The World")

06. Guitar & Bass Duet (preceded by bass solo)

07. Fighting The World (from "Fighting The World")

08. Sign Of The Hammer (from "Sign Of The Hammer")

09. Mountains (from "Sign Of The Hammer")

10. Immortal (from "The Revenge Of Odysseus")

11. Hail And Kill (from "Hail To England")

12. The Dawn Of Battle (from "The Dawn Of Battle" EP)

13. The Power (from "Louder Than Hell")

14. King Of Kings (from "The Sons Of Odin")

15. Fight Until We Die (from "Warriors Of The World")



Encore:



16. Joey's Speech

17. Warriors Of The World United (from "Warriors Of The World")

18. Black Wind, Fire And Steel (from "Fighting The World")







