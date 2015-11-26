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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS : «Драйв-ин-концерт? Ну да!»



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen ответила на вопрос, возможно ли участие группы в драйв-ин-концертах:



«Посмотрим, как пойдёт. Определённо это интересно. Я уже говорила, что живая музыка останется, так как группам нужно играть, а люди любят ходить на концерты. Это нужно миру, так что посмотрим, как всё можно организовать. Думаю, что драйв-ин-концерты — только первый шаг. И я считаю, что это классно. Это как что-то из прошлого. Вместо кино — свидание на концерте (смеётся)».













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