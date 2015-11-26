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The Pretty Reckless

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26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS

15 май 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 май 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS

19 фев 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись

5 июл 2018 : 		 Кавер-версия WOODY GUTHRIE от вокалистки THE PRETTY RECKLESS

17 май 2018 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле

19 окт 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS приступили к работе над альбомом

21 май 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS думала о прослушивании в STONE TEMPLE PILOTS

6 апр 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок скоро воспрянет!»

26 мар 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS готова к работе с EMINIEM

2 мар 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS выступили на телевидении

11 фев 2017 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

6 фев 2017 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

11 дек 2016 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

7 дек 2016 : 		 THE PRETTY RECKLESS в 'Jonesy's Jukebox'

28 ноя 2016 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я никогда не хотела быть моделью»

28 окт 2016 : 		 THE PRETTY RECKLESS рвут чарты

27 окт 2016 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS
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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»



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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen ответила на вопрос, возможно ли участие группы в драйв-ин-концертах:

«Посмотрим, как пойдёт. Определённо это интересно. Я уже говорила, что живая музыка останется, так как группам нужно играть, а люди любят ходить на концерты. Это нужно миру, так что посмотрим, как всё можно организовать. Думаю, что драйв-ин-концерты — только первый шаг. И я считаю, что это классно. Это как что-то из прошлого. Вместо кино — свидание на концерте (смеётся)».

THE PRETTY RECKLESS





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