Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS



THE PRETTY RECKLESS 4 ноября выпустят сборник раритетов, акустических композиций и подобного материала, получивший название "Other Worlds".



«В течение долгого времени мы пытались найти альтернативный способ выпуска музыки, включая любимые песни, которые не попали на наши пластинки, каверы и их альтернативные версии», — объясняет певица Taylor Momsen. Мы нашли способ сделать это последовательно и гармонично с помощью "Other Worlds". Мы — рок-группа, поэтому на наших записях много электрогитар. Однако мы получаем невероятные отзывы от поклонников о наших акустических выступлениях, и мы никогда не выпускали их в каком-либо реальном формате. Так что это другой подход к традиционному формату пластинки и упрощенная версия нас, которую наши поклонники ещё не слышали, но это по-прежнему мы!»



«Вы сможете услышать другую сторону вокала Taylor — добавляет гитарист Ben Phillips. — Для нас это был шанс посмотреть, как она будет звучать, исполняя песни людей, которые нас вдохновляли. Это также дало нам некоторое представление о том, куда нам нужно идти и какими мы должны быть, если мы хотим быть настолько хороши».



Трек-лист:



01. Got So High (remix)

02. Loud Love

03. The Keeper (feat. Alain Johannes)

04. Quicksand (feat. Mike Garson)

05. 25 (acoustic)

06. Only Love Can Save Me Now (acoustic)

07. Death By Rock And Roll (acoustic)

08. Halfway There (feat. Matt Cameron)

09. (What's So Funny 'Bout) Peace, Love And Understanding

10. Harley Darling (acoustic)

11. Got So High (album version)







