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Новое видео THE PRETTY RECKLESS



"And So It Went", новая видео группы THE PRETTY RECKLESS, в записи которой принимал участие гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого запланирован на 12 февраля.



Трек-лист:



01. Death By Rock And Roll



02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)



03. And So It Went (feat. Tom Morello)



04. 25



05. My Bones



06. Got So High



07. Broomsticks



08. Witches Burn



09. Standing At The Wall



10. Turning Gold



11. Rock And Roll Heaven



12. Harley Darling



















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