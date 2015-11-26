Новое видео THE PRETTY RECKLESS

"And So It Went", новая видео группы THE PRETTY RECKLESS, в записи которой принимал участие гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого запланирован на 12 февраля.
Трек-лист:
01. Death By Rock And Roll
02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)
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