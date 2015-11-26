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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS : «Я не согласна на компромиссы!»



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в рамках недавнего интервью радиостанции 105.5 WDHA рассказала о том, с чем она готова мириться, а что её категорически не устраивает:



«Я не против компромиссов, но я не согласна с компромиссами, когда речь заходит об искусстве. Всё, что связано с художественным самовыражением, — от песен до постановок, от видеоклипов до визуальных образов — всё что угодно творческое должно быть сделано так, как хочу я, или просто меня это не интересует. Иначе какой смысл? Я выражаю себя. Если ты хочешь быть частью этого процесса, это отлично. Если у тебя другое видение или ты хочешь направить меня по другому пути, то я не тот человек, с которым ты будешь работать, потому что я иду своим путём. Поэтому я не иду на компромисс, когда дело касается искусства, и за это мне всегда приходилось бороться и оставаться верной своему оружию и своему образу мышления. И, к счастью, вокруг меня была действительно отличная команда, которая реально поддерживает это и позволяет мне довести свое видение до конца. Далее идёт способ выпуска — вы ищете партнёров, которые будут в состоянии понять ваше видение, по крайней мере, в меру своих возможностей, и которые будут находятся в одной команде, на одной стороне и захотят акцентировать внимание на этом и будут помогать в продвижении. И это именно то, что вы ищете в партнёрах — с лейблами и т. п. — тех, кто действительно понимает вас как художника в меру своих способностей и просто хочет помочь, в отличие от тех, кто хочет взять вас и превратить во что-то другое. Со мной такой подход никогда не работал.



Мне кажется, что иногда я смотрю на жизнь в целом. Это очень просто — мне нравится так делать. И кто-то говорит мне делать именно так, ну а если я не хочу, потому что мне это не нравится? Я готова что-то сделать из такого, что будет нравится мне, и если ты хочешь быть частью этого, просто перейди на мою сторону. И мой банковский счёт не обязательно скажет "спасибо" в ответ на такие действия. Но в конечном счёте именно это и делает меня счастливой, и я могу оглянуться на свою жизнь, могу двигаться вперёд и думать: "Я делаю правильные вещи". Потому что я могу спать по ночам, зная, что я приняла правильное решение. Вот что такое успех — сделать то, чем ты гордишься, а весь остальной мир подождёт!»













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