Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину



Сингл THE PRETTY RECKLESS "Heaven Knows" пятнадцатого июля получил платиновый статус от RIAA за миллион реализованных единиц (физические и электронные продажи, а также стримы по курсу 150 к одному).



Этот трек вошёл во второй альбом группы, "Going To Hell", который в 2014 году дебютировал на пятой строчке чартов Billboard 200.



В начале недели новый сингл группы, "Death By Rock And Roll", стал первым в рок-чартах США. Он возглавил чарты Mediabase и BDS (Billboard) Rock.



Это уже пятый первый номер в истории THE PRETTY RECKLESS. Это первая в истории США группа с женским вокалом, чьи синглы один за другим возглавляли рок-чарты.







