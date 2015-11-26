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The Pretty Reckless

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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»



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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в рамках одного из интервью рассказала о своей любви к року:

«Начнём с того, что рок-н-ролл — это просто потрясающе, и если вы со мной не согласны, я считаю, что вы не правы. Потому что рок-н-ролл — это гораздо больше, чем жанр. И я думаю, что все хотят определиться, особенно в наши дни, с тем, как музыка распространяется, слушается и слышится...

Рок-н-ролл всегда был рядом, просто он всегда был на задворках общества; он всегда был рядом с отстающими; его нужно было искать. И у этой музыки были лучшие времена, когда она захватывала власть. Но поп-музыка — это мейнстрим, и это прекрасно. Потому что рок-н-ролл гораздо важнее. В нём так много слоев; в нём так много глубины. Это пища для души. Это то, в чём вы нуждаетесь, по крайней мере, я. Мне это нужно так же, как мне нужна пища, вода и кислород — мне это нужно, чтобы выжить. И это превосходит просто жанр, особенно сейчас, когда есть активный рок, современный рок, хард-рок... Я не знаю. Сколько разновидностей рока вы можете назвать? Для меня это рок-н-ролл, который охватывает всё, потому что рок-н-ролл — одна из первоначальных форм искусства; он берёт своё начало от блюза. Так что это и блюз, и джаз, и фанк, и поп, и хип-хоп — осмелюсь сказать — и кантри, и фолк. Это все эти вещи, собранные воедино. И для автора, и музыканта это самая свободная вещь в мире — играть рок-н-ролл, потому что тебе не нужно ставить себе никаких ограничений; ты можешь двигаться в любом направлении. И именно в этом и заключается удивительная особенность артиста — возможность выражать себя любым способом, который ты считаешь нужным. И мы можем играть на электрогитарах, а круче этого ничего нет. И я остаюсь при своём мнении».

На вопрос, считает ли она, что рок всё ещё жив, Taylor ответила:

«Я думаю, что рок никогда не умрёт; я не думаю, что он может умереть. Я думаю, что он принимает разные формы в разные периоды времени, и конечно, бывают периоды затишья, но я не думаю, что это что-то, что может когда-либо исчезнуть, потому что он первобытен. В нём есть что-то такое, что невозможно объяснить словами. Это то, что вы просто должны услышать, и это то, что вы чувствуете.

Я думаю, что рок-н-ролл, конечно, был в некотором упадке некоторое время, но я считаю, что, особенно с учётом всего, что происходит в мире сейчас, мы как никогда нуждаемся в рок-н-ролле. И я полагаю, что он будет только развиваться».

THE PRETTY RECKLESS





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

jesus666


4 июл 2021, 15:39		Не умрет,но уйдет из мейнстрима.

Гепард


4 июл 2021, 16:05		Проблема в том, что на западе главных слушателей рока - бунтующую молодежь и бородатых мужиков - успешно переключили на интернет. Там им настолько промыли мозги, что те превратились в подлецов, ненавидящих свободу слова, самовыражение, отстаивание своих интересов (они презрительно называют это "doubling down") и вообще всё ценности рок-музыки. Надо ли удивляться, что жанр захирел и уже 10 лет как не развивается?

Orthodox


4 июл 2021, 17:26		Гепард, ты из Камеди Клаб?)))

Гепард


4 июл 2021, 17:31		Orthodox, не, я твой ученик

resurgamresponses


4 июл 2021, 18:05		рок еще оч даже продаваем, ну и лет 10 20 точно, а там придет новое поколение там хз

metlbist


4 июл 2021, 18:26		Это же та самая Синди Лу из "Гринча"!

hansi_hrb


4 июл 2021, 19:21		Гепард прав.

deathstar777


4 июл 2021, 21:44		Гепард, кто виноват в том, что у молодых миталюг нет яиц?
Лучше послушаю какох-нибудь чешских бардов, чем всё это подражание лол


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