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The Pretty Reckless

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На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка



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В рамках выступления на разогреве у AC/DC 29 мая в Севилье, летучая мышь присела на вокалистку THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen. После исполнения , "Witches Burn", Taylor обратилась к зрителям:

«Вы, ребята, на что-то указываете, и я хочу знать, что вы хотите сказать».

Затем она посмотрела вниз на свою ногу и заметила летучую мышь, после чего вернулась к микрофону и воскликнула:

«На моей ноге сейчас сидит чертова летучая мышь. Кто-нибудь может мне помочь, пожалуйста? Я, наверное, действительно ведьма».

На сцену быстро выскочил человек и снял летучую мышь, после чего она сказала:

«Gracias. Все в порядке. И летучая мышь в порядке. Он будет моим новым другом», а затем добавила: «Срань господня!»

Гитарист Ben Phillips обратился к толпе: «Такого еще не было».

Taylor продолжила: «Говорю вам. Я чертова ведьма. Я привлекаю летучих мышей. Кто-нибудь, принесите черную кошку. Это будет здорово!»

Ben: «Спасибо, что указали на это», а Taylor добавила:

«Я подумала, что вы указываете на мой браслет SOUNDGARDEN. А я такая: «О, б$$$ь, им нравится SOUNDGARDEN. Круто!»




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