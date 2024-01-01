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На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка



В рамках выступления на разогреве у AC/DC 29 мая в Севилье, летучая мышь присела на вокалистку THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen. После исполнения , "Witches Burn", Taylor обратилась к зрителям:



«Вы, ребята, на что-то указываете, и я хочу знать, что вы хотите сказать».



Затем она посмотрела вниз на свою ногу и заметила летучую мышь, после чего вернулась к микрофону и воскликнула:



«На моей ноге сейчас сидит чертова летучая мышь. Кто-нибудь может мне помочь, пожалуйста? Я, наверное, действительно ведьма».



На сцену быстро выскочил человек и снял летучую мышь, после чего она сказала:



«Gracias. Все в порядке. И летучая мышь в порядке. Он будет моим новым другом», а затем добавила: «Срань господня!»



Гитарист Ben Phillips обратился к толпе: «Такого еще не было».



Taylor продолжила: «Говорю вам. Я чертова ведьма. Я привлекаю летучих мышей. Кто-нибудь, принесите черную кошку. Это будет здорово!»



Ben: «Спасибо, что указали на это», а Taylor добавила:



«Я подумала, что вы указываете на мой браслет SOUNDGARDEN. А я такая: «О, б$$$ь, им нравится SOUNDGARDEN. Круто!»







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