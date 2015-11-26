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The Pretty Reckless

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29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

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21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

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28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS
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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS полна оптимизма



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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в рамках недавней беседы NME сказала, что полна оптимизма насчёт будущих концертных выступлений:

«Да, я думаю, что всё будет круто, я всегда надеюсь. Во мне есть немного от хиппи, так что, быть может, иногда я и наивна, но я считаю, мир, любовь, понимание и сострадание — это именно те вещи, на которых мы как общество должны сосредоточиться. И я очень надеюсь на перемены и на то, что мир начнёт исправляться сам по себе, и мы вернёмся на прежний путь, и не вернёмся туда, где мы уже были, а будем жить лучше, чем до пандемии. В этом моя надежда — что все смогут наконец-то начать собираться вместе и двигаться вперёд самым позитивным образом. И я думаю, что это всё равно потребует большого терпения. Это то, чему меня, безусловно, научили в 2020 году и в начале 2021 года — события научили меня быть терпеливой.

Я не хочу углубляться в политику, но на периферии мы все скучаем по концертам. Я скучаю по живым выступлениям. Прошло слишком много времени. Очень странно выпускать новую музыку и не иметь возможности исполнять её вживую. Это безумие. Но в то же время концерты не уходят навсегда. Мы просто должны внести свою лепту, быть терпеливыми, и в конце концов они вернутся. И я уже шутила о том, что когда они вернутся, это будет как тантрический секс — мы были так долго их лишены, что когда всё вернётся, это будет взрыв, всё будет громче, больше и лучше, чем было ранее. Так что если все останутся терпеливыми и если все вместе будут работать над исцелением, я полагаю, что мы окажемся в куда лучшем положении, чем то, в котором мы находились, когда всё только началось».

THE PRETTY RECKLESS





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