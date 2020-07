сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS : «Музыка никогда меня не подводила»



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавней беседе с радиошоу "Whiplash" ответила на вопрос о том, как «коронапауза» изменила то, о чём ей хотелось бы рассказать в своих песнях:



«Хороший вопрос. Я не знаю. Я была так зациклена на этом альбоме — на "Death By Rock And Roll", до того, как всё это началось, и так вышло, что мы только её завершили, и буквально сразу же всё закрыли. Поэтому очень странно сворачивать всю работу по выпуску нового альбома и не иметь возможности сделать полный круг, исполняя его живьём. Поэтому я толком и не знаю, что ответить. Это очень тревожное беспрецедентное время, которое почти точно затронуло людей по всему миру, в буквальном смысле слова во многом. Я полагаю, что среди людей есть место серьёзному беспокойству и страху. Я продолжаю прибегать к музыке и говорю всем обратиться к ней как к спасению. Это единственная вещь в моей жизни, которая никогда меня не подводила».













