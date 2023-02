сегодня



TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS



Вокалист THE STRUTS Luke Spiller и вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen исполнили хиты THE BEACH BOYS "Surfin' USA" и "Fun, Fun, Fun" в рамках "A Grammy Salute To The Beach Boys", проходившем 8 февраля.





View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 38