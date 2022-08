22 авг 2022



Новое видео THE PRETTY RECKLESS



"Got So High", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Death By Rock And Roll", релиз которого состоялся в феврале 2021 года.







