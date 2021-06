сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома



В рамках беседы с Thorn Of Rock вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen так прокомментировала впечатляющие показатели нового альбома в чартах:



«Это безумие. Я не знаю, что чувствую. Это умопомрачительно. Я имею в виду, что никогда не знаешь, чего ожидать, выпуская альбом в любой период времени, но особенно сейчас, когда мир находится в таком состоянии и всё вокруг безумно. Мы даже не представляли себе. Это невероятная честь, и я так счастлива, что люди находят время, чтобы послушать наш альбом, над которым мы так долго работали. Я вложила в него всё, что у меня было. Так что я невероятно благодарна и очень взволнована».



На вопрос, верила ли она в "Death By Rock And Roll" с самого первого дня, Taylor ответила:



«Конечно. Я бы не стала его делать, если бы не верила в него. Я думаю, это ключ к успеху в любой форме. И я не говорю о коммерческом успехе; я говорю о личном успехе. Я не буду делать что-то, если я действительно в это не верю. И как только я написала альбом, я поняла, что у нас есть что-то по-настоящему особенное, и мы должны были его записать. А это уже совсем другой процесс — записать всё и сделать так, чтобы то, что я слышала в своей голове, каким-то образом передалось на другой конец колонок, чтобы все остальные тоже могли это услышать. И это сопровождается множеством проб и ошибок. Но я на самом деле думаю, что на этой пластинке мы добились чего-то просто нереально невероятного. Я искренне считаю, что это, возможно, лучший альбом, который мы когда-либо выпускали».













