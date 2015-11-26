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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS : «Сначала творю, а потом уже бизнес»



В рамках недавней беседы с радио WRIF вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen ответила на вопрос, правда ли, что новая пластинка была записана ещё до заключения контракта на её выпуск:



«Да — и да, и нет. Я не знаю, как это лучше сказать... Я полностью контролирую процесс, скажем так, когда дело доходит до артистической стороны вопроса. Я сама создаю музыку, и мне не нужны люди, которые бы говорили мне, что я могу делать, а что не могу или должна сделать или поменять. Так что мне нравится создавать искусство, а потом его выпускать. Поэтому я занимаюсь лицензионными сделками, при которых я могу поддерживать творческий контроль. И что касается выпуска вещей, эта сторона — бизнес, но создавать искусство — это должно быть моей привилегией, и только моей. Так что я сначала сделаю, а потом смотрю, кто в этом заинтересован [смеётся]».













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