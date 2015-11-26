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The Pretty Reckless

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18 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Сначала творю, а потом уже бизнес»

10 янв 2021 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE

21 дек 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS

10 ноя 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от THE PRETTY RECKLESS

23 окт 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

25 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»

21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS

15 май 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 май 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS

19 фев 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись
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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Сначала творю, а потом уже бизнес»



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В рамках недавней беседы с радио WRIF вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen ответила на вопрос, правда ли, что новая пластинка была записана ещё до заключения контракта на её выпуск:

«Да — и да, и нет. Я не знаю, как это лучше сказать... Я полностью контролирую процесс, скажем так, когда дело доходит до артистической стороны вопроса. Я сама создаю музыку, и мне не нужны люди, которые бы говорили мне, что я могу делать, а что не могу или должна сделать или поменять. Так что мне нравится создавать искусство, а потом его выпускать. Поэтому я занимаюсь лицензионными сделками, при которых я могу поддерживать творческий контроль. И что касается выпуска вещей, эта сторона — бизнес, но создавать искусство — это должно быть моей привилегией, и только моей. Так что я сначала сделаю, а потом смотрю, кто в этом заинтересован [смеётся]».

THE PRETTY RECKLESS





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