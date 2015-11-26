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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS : «Я носила маску и до COVID-19»



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавней беседе с 95.5 KLOS ответила на вопрос о перспективах концертов:



«Это заставляет меня нервничать. Я всё равно ипохондрик и фрик в этом плане. Я всё равно ношу маски в самолётах. Я думаю, что это связано с тем, что я пою и гастролирую и просто отчаянно пытаюсь не заболеть в туре. Когда ты болеешь в туре, это ужасно. Нет времени на лечение, тебе вроде как не становится лучше; ты просто страдаешь всю оставшуюся часть тура. Ты никогда больше не будешь работать на 100% до тех пор, пока тур не закончится. Так что моя паранойя, связанная с Purell [дезинфицирующее средство для рук], масками и прочим, сейчас не слишком отличается от того, что было и до этого, ведь я не покидаю дом».



















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