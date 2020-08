25 авг 2020



Акустика от THE PRETTY RECKLESS



THE PRETTY RECKLESS выпустили акустическую версию "Death By Rock And Roll", запись которой была сделана 18 июня в рамках iHeartRadio Facebook Live — запись доступна на всех крупных цифровых площадках.

























+0 -0



просмотров: 146