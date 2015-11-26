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The Pretty Reckless

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6 май 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson

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29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

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2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

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|||| 6 май 2021

THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson



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THE PRETTY RECKLESS были гостями шоу Kelly Clarkson, в рамках которого исполнили композицию "Rock And Roll Heaven".

THE PRETTY RECKLESS Perform "Rock And Roll Heaven" On Daytime Television



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