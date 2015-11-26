Новая песня THE PRETTY RECKLESS

"25", новая песня группы THE PRETTY RECKLESS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого намечен на двенадцатое февраля на Fearless Records в США и на Century Media Records в остальном мире.
Трек-лист:
01. Death By Rock And Roll
02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)
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