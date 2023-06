сегодня



THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию



Лидер THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавней беседе сказала, что группа работает над чем-то новым:



«Мы находимся в прекрасном расположении духа. Мы получаем от процесса удовольствие и завершаем гастрольный цикл "Death By Rock And Roll". У нас в планах шоу с [FOO FIGHTERS] в июне, чему я несказанно рада. А потом новая пластинка — и это уже будет следующая глава. Мы уже вроде как её начали... Мы переступили порог студии. Так что для нас это уже о чём-то говорит».



Что касается того, когда поклонники могут ожидать новую музыку от THE PRETTY RECKLESS, Taylor сказала:



«Я не знаю, сколько времени это займёт. У меня нет никаких предварительных сроков для кого-либо или каких-либо иных подробностей. Но мы вошли в студию и очень возбуждены!»







