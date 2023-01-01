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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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The Pretty Reckless

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THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию



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Лидер THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавней беседе сказала, что группа работает над чем-то новым:

«Мы находимся в прекрасном расположении духа. Мы получаем от процесса удовольствие и завершаем гастрольный цикл "Death By Rock And Roll". У нас в планах шоу с [FOO FIGHTERS] в июне, чему я несказанно рада. А потом новая пластинка — и это уже будет следующая глава. Мы уже вроде как её начали... Мы переступили порог студии. Так что для нас это уже о чём-то говорит».

Что касается того, когда поклонники могут ожидать новую музыку от THE PRETTY RECKLESS, Taylor сказала:

«Я не знаю, сколько времени это займёт. У меня нет никаких предварительных сроков для кого-либо или каких-либо иных подробностей. Но мы вошли в студию и очень возбуждены!»




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