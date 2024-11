сегодня



Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой



THE PRETTY RECKLESS отметят десятилетие альбома Going To Hell выпуском специальной виниловой версии:



«Альбом Going To Hell изменил наши жизни. Даже если мы не понимали этого в то время, мы чувствуем его влияние и по сей день. В завершение празднования 10-летнего юбилея мы выпускаем роскошную виниловую книгу в твердом переплете с 32 страницами малоизвестных фотографий той эпохи. Фиолетовый и бежевый винил доступен в США, а золотой мраморный винил — за пределами США. Предзаказ открыт».





