Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой
THE PRETTY RECKLESS отметят десятилетие альбома Going To Hell выпуском специальной виниловой версии:
«Альбом Going To Hell изменил наши жизни. Даже если мы не понимали этого в то время, мы чувствуем его влияние и по сей день. В завершение празднования 10-летнего юбилея мы выпускаем роскошную виниловую книгу в твердом переплете с 32 страницами малоизвестных фотографий той эпохи. Фиолетовый и бежевый винил доступен в США, а золотой мраморный винил — за пределами США. Предзаказ открыт».
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