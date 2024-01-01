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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 23
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Новое видео LINKIN PARK 15
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The Pretty Reckless

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2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 июл 2022 : 		 У вокалистки THE PRETTY RECKLESS две полоски

26 мар 2022 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке

1 окт 2021 : 		 Музыканты THE PRETTY RECKLESS в "How I Wrote That Song"

14 сен 2021 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

12 май 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»

6 май 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson

26 апр 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням

13 апр 2021 : 		 Обучающее видео от THE PRETTY RECKLESS

10 фев 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS полна оптимизма
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Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой



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THE PRETTY RECKLESS отметят десятилетие альбома Going To Hell выпуском специальной виниловой версии:

«Альбом Going To Hell изменил наши жизни. Даже если мы не понимали этого в то время, мы чувствуем его влияние и по сей день. В завершение празднования 10-летнего юбилея мы выпускаем роскошную виниловую книгу в твердом переплете с 32 страницами малоизвестных фотографий той эпохи. Фиолетовый и бежевый винил доступен в США, а золотой мраморный винил — за пределами США. Предзаказ открыт».



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