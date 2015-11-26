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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в интервью News Center Maine рассказала о том, почему решила несколько лет назад переехать в Мэн:



«Я приезжаю сюда довольно давно, с тех пор, как мы создали группу — они все живут в Новой Англии, так что мы репетируем здесь. Вот я и приезжаю сюда с 15 лет. Так что пришло время перестать останавливаться в гостиницах и найти себе место. И мне это нравится. Это прям моё!»













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