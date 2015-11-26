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The Pretty Reckless

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26 апр 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням

13 апр 2021 : 		 Обучающее видео от THE PRETTY RECKLESS

10 фев 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS полна оптимизма

5 фев 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

30 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я не согласна на компромиссы!»

29 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о смерти Криса Корнелла

18 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Сначала творю, а потом уже бизнес»

10 янв 2021 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE

21 дек 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS

10 ноя 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от THE PRETTY RECKLESS

23 окт 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

25 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»

21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»
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THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням



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Новый сингл THE PRETTY RECKLESS "And So It Went" возглавил чарты Billboard. Это уже шестой трек группы, ставший первым номером в чартах. Группа стала первым коллективом с женским вокалом, чьи песни последовательно попадали на первое место, а также первой группой с женским вокалом, чьи шесть композиций возглавляли чарты Mainstream Rock Airplay.

THE PRETTY RECKLESS Is First Female-Fronted Act To Have Six No. 1 Singles On





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