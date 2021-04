сегодня



THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням



Новый сингл THE PRETTY RECKLESS "And So It Went" возглавил чарты Billboard. Это уже шестой трек группы, ставший первым номером в чартах. Группа стала первым коллективом с женским вокалом, чьи песни последовательно попадали на первое место, а также первой группой с женским вокалом, чьи шесть композиций возглавляли чарты Mainstream Rock Airplay.













+3 -0



просмотров: 501