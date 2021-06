сегодня



Новое видео THE PRETTY RECKLESS



"Only Love Can Save Me Now", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, в котором принимали участие Matt Cameron и Kim Thayil из SOUNDGARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого состоялся 12 февраля.



Трек-лист:



01. Death By Rock And Roll



02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)



03. And So It Went (feat. Tom Morello)



04. 25



05. My Bones



06. Got So High



07. Broomsticks



08. Witches Burn



09. Standing At The Wall



10. Turning Gold



11. Rock And Roll Heaven



12. Harley Darling













