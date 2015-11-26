Новое видео THE PRETTY RECKLESS

"Only Love Can Save Me Now", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, в котором принимали участие Matt Cameron и Kim Thayil из SOUNDGARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого состоялся 12 февраля.
Трек-лист:
01. Death By Rock And Roll
02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)
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