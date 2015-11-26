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The Pretty Reckless

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Новое видео THE PRETTY RECKLESS



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"Only Love Can Save Me Now", новое видео группы THE PRETTY RECKLESS, в котором принимали участие Matt Cameron и Kim Thayil из SOUNDGARDEN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого состоялся 12 февраля.

Трек-лист:

01. Death By Rock And Roll

02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)

03. And So It Went (feat. Tom Morello)

04. 25

05. My Bones

06. Got So High

07. Broomsticks

08. Witches Burn

09. Standing At The Wall

10. Turning Gold

11. Rock And Roll Heaven

12. Harley Darling

THE PRETTY RECKLESS Drops Music Video For 'Only Love Can Save Me Now' Featuring SOUNDGARDEN's MATT CAMERON And KIM THAYIL





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