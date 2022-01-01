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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о восприятии женщин в роке



Taylor Momsen в рамках недавней беседы обсудила тот факт, что женщин в роке в последнее время стали воспринимать заметно лучше и серьёзнее:



«Мы работаем уже некоторое время, и мы определённо почувствовали сдвиг в принятии со стороны других групп, индустрии и тому подобного, и я могу сказать, что изначально это была своеобразная и непростая битва, по крайней мере, для меня лично. У людей было много предвзятых мнений обо мне, так, наверное, будет правильнее сказать, и потребовалось время, чтобы доказать, что мы реальны, что это настоящая группа, а не какая-то мимолётная интрижка или что-то в этом духе. И это здорово. Но также я не хочу уклоняться и от женской тематики, потому что мне не нравится, что на ней постоянно акцентируют внимание, но в то же время, когда мы начинали, было не так много рок-групп с женским участием, а сейчас их становится гораздо больше, и я считаю, что это просто здорово!



Я не хочу говорить, что я пример для подражания или что-то в этом роде — когда меня спрашивают об этом, я отвечаю: "Я не хочу такого давления", — но мне приятно видеть, что, надеюсь, я вдохновила некоторых девушек и женщин взять в руки инструменты и начать писать песни, играть в группе и слушать отличные рок-н-ролльные записи. И я уверена, что это прекрасно. Если я могу поделиться чем-то подобным и кого-то вдохновить — значит, я делаю что-то правильное!»













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