сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog



The Great Frog опубликовали следующее сообщение:



«Созданный Reino в тесном сотрудничестве с Taylor Momsen из группы The Pretty Reckless, в честь 10-летия их впечатляющего второго студийного альбома Going To Hell. Представляем пять новых оригинальных изделий с культовым крестом Going To Hell, включая два кольца, подвеску, четки и пару серег. Коллекция для демонстрации своих чувств из чистого серебра 925 пробы. Тираж крайне невелик».







