ак мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS



THE PRETTY RECKLESS опубликовали профессиональное видео с выступлени€ в »спании, когда на Taylor Momsen присела летуча€ мышка.









OkвА¶this perspective freaks me out a little bit рЯШ≥рЯ¶З #Batgirl part 4вА¶itвАЩs not old news to me until the rabies shots are overвА¶ #wtf pic.twitter.com/ifTcIP1qWJ







ROCK AND ROLL MOMENTвА¶in Sevilla Wednesday during вАЬWitches BurnвАЭ a BAT рЯ¶З clung to my legвА¶in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointingвА¶yes he bit meвА¶so rabies shots for the next two weeks рЯШЦthanks the staff at the hospital whoвА¶ pic.twitter.com/h53nw4mP8b





