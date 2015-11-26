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The Pretty Reckless

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10 янв 2021 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE

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21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

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26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS

15 май 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 май 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS

19 фев 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись

5 июл 2018 : 		 Кавер-версия WOODY GUTHRIE от вокалистки THE PRETTY RECKLESS
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Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE



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"And So It Went", новая песня группы THE PRETTY RECKLESS, в записи которой принимал участие гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE Tom Morello, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Death By Rock And Roll", выход которого запланирован на 12 февраля.

Трек-лист:

01. Death By Rock And Roll

02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)

03. And So It Went (feat. Tom Morello)

04. 25

05. My Bones

06. Got So High

07. Broomsticks

08. Witches Burn

09. Standing At The Wall

10. Turning Gold

11. Rock And Roll Heaven

12. Harley Darling

Listen To New THE PRETTY RECKLESS Single







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