12 ноя 2020



Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS



THE PRETTY RECKLESS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Death By Rock And Roll", выход которого намечен на двенадцатое февраля на Fearless Records в США и на Century Media Records в остальном мире.



Трек-лист:



01. Death By Rock And Roll



02. Only Love Can Save Me Now (feat. Kim Thayil and Matt Cameron)



03. And So It Went (feat. Tom Morello)



04. 25



05. My Bones



06. Got So High



07. Broomsticks



08. Witches Burn



09. Standing At The Wall



10. Turning Gold



11. Rock And Roll Heaven



12. Harley Darling













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