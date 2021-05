сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»



В рамках беседы в программе "The Kelly Clarkson Show" вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen призналась, что только на карантине узнала о существовании «видеореакций» на YouTube:



«Я стараюсь как-то следить за техническим прогрессом, но если честно, я в этом весьма и весьма плоха. Но вот недавно я узнала о существовании "видеореакций", когда люди слушают какие-то песни в первый раз и реагируют на это. И даже неважно то, что они скажут, — просто смотреть за их реакцией очень весело и забавно. И вот вместо возможности давать живые концерты перед огромной аудиторией перед тобой это стало моим хобби на карантине».



















