Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»
В рамках беседы в программе "The Kelly Clarkson Show" вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen призналась, что только на карантине узнала о существовании «видеореакций» на YouTube:
«Я стараюсь как-то следить за техническим прогрессом, но если честно, я в этом весьма и весьма плоха. Но вот недавно я узнала о существовании "видеореакций", когда люди слушают какие-то песни в первый раз и реагируют на это. И даже неважно то, что они скажут, — просто смотреть за их реакцией очень весело и забавно. И вот вместо возможности давать живые концерты перед огромной аудиторией перед тобой это стало моим хобби на карантине».
CosmicBear
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