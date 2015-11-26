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*Новый альбом IRON MAIDEN выйдет осенью 160
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The Pretty Reckless

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22 июл 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»

4 июл 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок не может умереть»

13 июн 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS рада успеху альбома

10 июн 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

12 май 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS недавно узнала о «видеореакциях»

6 май 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS у Kelly Clarkson

26 апр 2021 : 		 THE PRETTY RECKLESS первые по лучшим песням

13 апр 2021 : 		 Обучающее видео от THE PRETTY RECKLESS

10 фев 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS полна оптимизма

5 фев 2021 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

30 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я не согласна на компромиссы!»

29 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о смерти Криса Корнелла

18 янв 2021 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Сначала творю, а потом уже бизнес»

10 янв 2021 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS с участием гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE

21 дек 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

16 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS

10 ноя 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от THE PRETTY RECKLESS

23 окт 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

25 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»

21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»
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|||| сегодня

THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»



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Taylor Momsen в недавнем интервью ответила на вопрос о том, думала ли она о том, чтобы написать книгу:

«Да, это то, над чем я на самом деле работаю. Ну не то, чтобы работаю над этим, но я бы, конечно, хотела — в какой-то момент; не сейчас, но позже... Я просто записываю истории и события, которые произошли, потому что я бы хотела выпустить автобиографию в какой-то момент, потому что есть много того, чего ты не понимаешь (смеется). Я веду дневник с записями, которые, возможно, когда-нибудь я бы туда включила. Но я еще официально не сделала этого шага или чего-то в этом направлении... У меня не было полноценных разговоров с людьми на этот счет, потому что я не думаю, что история завершена. Так что мне нужно подождать еще немного... А то ты выпускаешь одну книгу, а история все еще не закончена, и тебе приходится выпускать еще одну. Пока жизнь идет, она продолжается».

THE PRETTY RECKLESS's TAYLOR MOMSEN: 'I Would Like To Put Out An Autobiography At Some Point'





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