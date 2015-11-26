THE PRETTY RECKLESS: «Биография? Ну а почему бы и нет»
Taylor Momsen в недавнем интервью ответила на вопрос о том, думала ли она о том, чтобы написать книгу:
«Да, это то, над чем я на самом деле работаю. Ну не то, чтобы работаю над этим, но я бы, конечно, хотела — в какой-то момент; не сейчас, но позже... Я просто записываю истории и события, которые произошли, потому что я бы хотела выпустить автобиографию в какой-то момент, потому что есть много того, чего ты не понимаешь (смеется). Я веду дневник с записями, которые, возможно, когда-нибудь я бы туда включила. Но я еще официально не сделала этого шага или чего-то в этом направлении... У меня не было полноценных разговоров с людьми на этот счет, потому что я не думаю, что история завершена. Так что мне нужно подождать еще немного... А то ты выпускаешь одну книгу, а история все еще не закончена, и тебе приходится выпускать еще одну. Пока жизнь идет, она продолжается».
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