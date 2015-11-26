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The Pretty Reckless

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16 ноя 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл

14 ноя 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 ноя 2020 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома THE PRETTY RECKLESS

10 ноя 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от THE PRETTY RECKLESS

23 окт 2020 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

29 сен 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

25 авг 2020 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

25 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»

21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS

15 май 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 май 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS

19 фев 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись

5 июл 2018 : 		 Кавер-версия WOODY GUTHRIE от вокалистки THE PRETTY RECKLESS

17 май 2018 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле

19 окт 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS приступили к работе над альбомом
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|||| 16 ноя 2020

Вокалистка THE PRETTY RECKLESS исполняет новый сингл



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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen сыграла на фортепиано новый сингл группы, "25", премьера которого состоялась в пятницу — видео доступно ниже.

Watch THE PRETTY RECKLESS's TAYLOR MOMSEN Perform Piano-Driven Version Of '25' On 'Good Day New York'











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