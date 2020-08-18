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The Pretty Reckless

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20 авг 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома

1 авг 2020 : 		 Сингл THE PRETTY RECKLESS получил платину

25 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я носила маску и до COVID-19»

21 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Музыка никогда меня не подводила»

2 июл 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS о переезде в Мэн

26 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Драйв-ин-концерт? Ну да!»

21 июн 2020 : 		 Карантинное видео от THE PRETTY RECKLESS

18 июн 2020 : 		 Видео с текстом от THE PRETTY RECKLESS

4 июн 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок-н-ролл будет вечен»

28 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Смерть Криса Корнелла меня подкосила»

26 май 2020 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Живая музыка не исчезнет»

24 май 2020 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме THE PRETTY RECKLESS

15 май 2020 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

12 май 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS в акустике

19 апр 2020 : 		 Название нового альбома THE PRETTY RECKLESS

19 фев 2020 : 		 THE PRETTY RECKLESS почти закончили запись

5 июл 2018 : 		 Кавер-версия WOODY GUTHRIE от вокалистки THE PRETTY RECKLESS

17 май 2018 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS вспоминает о Крисе Корнелле

19 окт 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS приступили к работе над альбомом

21 май 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS почтили память Криса Корнелла

10 май 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS думала о прослушивании в STONE TEMPLE PILOTS

6 апр 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Рок скоро воспрянет!»

26 мар 2017 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS готова к работе с EMINIEM

2 мар 2017 : 		 THE PRETTY RECKLESS выступили на телевидении

11 фев 2017 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

6 фев 2017 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS
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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома



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Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавнем интервью с Forbes рассказала о планах по переносу выпуска нового альбома:

«Мы обсуждали вариант придержать песню "Death By Rock And Roll" подольше, но я была против. Я не могу просто сидеть и ждать с этим альбомом вечность. Мир нуждается в музыке, и музыка обладает лечащими свойствами, она спасает и мою жизнь время от времени.

Если я могу выпустить песню и она сможет вызвать улыбки на лицах некоторых людей, — прекрасно, мы для этого её и делали. Вот чем мы занимаемся — мы ловим волну.

Сейчас неожиданное время, так что мы пытаемся идти маленькими шажочками и смотреть, как и что получается. Сейчас всё в подвешенном состоянии, но мы планируем выпустить несколько треков до выхода полноценного альбома. Так что ждите от нас новую музыку. "Death By Rock And Roll" — лишь первая ласточка или вершина айсберга, если хотите.

Основная причина задержки в том, что выпустить просто несколько новых песен и не исполнять их — плохо, но терпимо, но выпустить альбом и не исполнять его — просто безумие. Кто сейчас знает, когда вернутся туры? Я слышала разное мнение, даты выступлений всё откладываются и откладываются. Мы не можем ждать вечность. В один прекрасный момент мы всё выпустим. Но это основная причина и, как я уже сказала, сейчас лишь игра в ожидание»

THE PRETTY RECKLESS



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