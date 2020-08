сегодня



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS — о переносе выпуска альбома



Вокалистка THE PRETTY RECKLESS Taylor Momsen в недавнем интервью с Forbes рассказала о планах по переносу выпуска нового альбома:



«Мы обсуждали вариант придержать песню "Death By Rock And Roll" подольше, но я была против. Я не могу просто сидеть и ждать с этим альбомом вечность. Мир нуждается в музыке, и музыка обладает лечащими свойствами, она спасает и мою жизнь время от времени.



Если я могу выпустить песню и она сможет вызвать улыбки на лицах некоторых людей, — прекрасно, мы для этого её и делали. Вот чем мы занимаемся — мы ловим волну.



Сейчас неожиданное время, так что мы пытаемся идти маленькими шажочками и смотреть, как и что получается. Сейчас всё в подвешенном состоянии, но мы планируем выпустить несколько треков до выхода полноценного альбома. Так что ждите от нас новую музыку. "Death By Rock And Roll" — лишь первая ласточка или вершина айсберга, если хотите.



Основная причина задержки в том, что выпустить просто несколько новых песен и не исполнять их — плохо, но терпимо, но выпустить альбом и не исполнять его — просто безумие. Кто сейчас знает, когда вернутся туры? Я слышала разное мнение, даты выступлений всё откладываются и откладываются. Мы не можем ждать вечность. В один прекрасный момент мы всё выпустим. Но это основная причина и, как я уже сказала, сейчас лишь игра в ожидание»







